Microsoft è il brand tech più odiato nel mondo! Superati Google | Facebook e Sony

(Di martedì 28 settembre 2021) A quanto pare, sembra chenon stia ricevendo le risposte migliori su Twitter. Il produttore di Windows è apparentemente un marchio piùdi, Amazon e persino di. Amazon forse non è l'aggiunta giusta qui, dal momento che la società non opera a livello globale come le altre mega aziende tecnologiche. "si aggiudica il titolo di marchio piùin 22 paesi", ha osservato RAVE Reviews in una recente ricerca che ha valutato oltre un milione di tweet relativi al marchio per contenuti positivi o negativi. Questa è una ricerca interessante poiché sembra che più odio attrae un marchio, più popolarità sta ottenendo. "... Basta guardare Disney. Abbiamo scoperto che più di un terzo (34,32%) dei tweet su Disney erano negativi nei confronti del marchio, ...

Classifica dei brand più odiati, stilata da Rare Reviews. Stando a quanto riportato da Rare Reviews, i videogiocatori sono tra gli odiatori più convinti: "Nessun… Leggi ...Secondo una ricerca basata sulle interazioni di Twitter, Sony e Microsoft sono tra i brand più odiati a livello globale.