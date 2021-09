L'arrivo di Greta Thunberg alla PrecCop26 di Milano (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Greta Thunberg, la giovane attivista per il clima e' appena arrivata al Mico di Milano per partecipare al Youth4Climate / PreCop26, l'evento preparativo della Cop 26 di Glasgow. Si e' recata nell'area tamponi per sottoporsi al test, obbligatorio per tutti, anche per chi ha il green pass. Lì è stata letteralmente accerchiata dalla stampa, tanto che chi l'accompagnava ha scherzato dicendo che questa è la calda accoglienza italiana dove si sta tutti molto vicini. Greta ha detto di "stare bene" a Milano e di avere da questo evento "le stesse aspettative di molti altri incontri, molte chiacchiere". Leggi su agi (Di martedì 28 settembre 2021) AGI -, la giovane attivista per il clima e' appena arrivata al Mico diper partecipare al Youth4Climate / PreCop26, l'evento preparativo della Cop 26 di Glasgow. Si e' recata nell'area tamponi per sottoporsi al test, obbligatorio per tutti, anche per chi ha il green pass. Lì è stata letteralmente accerchiata dstampa, tanto che chi l'accompagnava ha scherzato dicendo che questa è la calda accoglienza italiana dove si sta tutti molto vicini.ha detto di "stare bene" ae di avere da questo evento "le stesse aspettative di molti altri incontri, molte chiacchiere".

