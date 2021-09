La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile ' non identificato'

Advertising

MediasetTgcom24 : Corea del Sud, il presidente apre al divieto di consumo della carne di cane #Coreadelsud - repubblica : La Corea del Nord lancia un nuovo missile in mare. Pyongyang all'Onu: 'Diritto legittimo a testare armi' - Agenzia_Ansa : Testare armi è un nostro 'diritto legittimo', afferma la Corea del Nord all'assemblea generale dell'Onu #ANSA - SkyTG24 : Corea del Nord, nuovo lancio missilistico. Pyongyang: 'Diritto a test' - Fen_church : @SerenaBellavita @gabrieligm Censura? Dille che la censura è quella che fa il potere. I cittadini esercitano il dir… -



Seul, 28 set 07:32 - Le bancarotte di privati e aziende inSud sono aumentate di oltre il 10 per cento nel 2020 a causa delle ricadute della pandemia...Seul, 28 set 07:39 - LaSud ha varato oggi un nuovo sottomarino da 3mila tonnellate in grado di lanciare missili balistici, il terzo della classe Changbogo III, interamente sviluppato e realizzato dai cantieri ...Un nuovo test missilistico riaccende le tensioni tra le due Coree. La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile a corto raggio verso il mare al largo della sua costa orientale, secondo quanto hanno ..."Stiamo solo rafforzando le nostre capacità di difesa nazionale, al fine di difenderci e garantire in modo affidabile la sicurezza e la pace del Paese" ...