ISOLATION al cinema il 4 | 5 e 6 ottobre

(Di martedì 28 settembre 2021)al, arriva direttamente da Venezia 78, presentato all’interno delle Giornate degli Autori, è infatti, un docufilm collettivo su cosa abbia vissuto l’Europa nel 2020 in piena pandemia, attraverso lo sguardo di cinque registi di nazionalità diverse.al: quali sono i cinque registi ? Per l’Italia Michele Placido, per la Germania Julia Von Heinz, per la Svezia Olivier Guerpillon, e ancora, il regista inglese Michael Winterbottom e il belga Jaco Van Dormael. Di cosa parla il film? Gli autori, nei cinque cortometraggi della durata di 15 minuti ciascuno, raccontano infatti, l’epidemia da Covid-19 e le conseguenti misure di contenimento che hanno colpito in termini sociali, psicologici ed economici i cittadini europei. Il riconoscimento dell’Inclusione A riceverlo, i cinque ...