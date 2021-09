Il Palio ora cavalca anche in Lombardia: vetrina a Legnano per la rievocazione dei fermani (Di martedì 28 settembre 2021) FERMO - Fermo e Legnano, da domenica scorsa, sono unite nel segno del Palio e della cultura, del lavoro e del sociale. Un legame che ha preso il via tra le due città durante un evento culturale e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 settembre 2021) FERMO - Fermo e, da domenica scorsa, sono unite nel segno dele della cultura, del lavoro e del sociale. Un legame che ha preso il via tra le due città durante un evento culturale e ...

Advertising

FondAccenture : Il 30 settembre si chiude Road to Social change. Se sei un ente #NonProfit con un progetto a #impattosociale, candi… - AndreaInterNews : Handanovic non è mai stato criticato, anzi. Perché farlo ora? Perché sollevare il problema oggi? Oggi il problema n… - TargatoCN : Ad Alba svelato il drappo: ora tutto è pronto per il Palio degli Asini (Foto) - lavocedialba : Ad Alba svelato il drappo: ora tutto è pronto per il Palio degli Asini (Foto) - Nazione_Siena : Palio dei somari E’ l’ora della sfida -