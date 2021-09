Giro di Croazia 2021, Phil Bauhaus vince la prima tappa in volata. Battuti Kooij e Halvorsen (Di martedì 28 settembre 2021) Phil Bauhaus ha vinto la prima tappa del Giro di Croazia 2021, una frazione di 237 km con partenza da Osijek e arrivo a Varazdin. Il percorso era completamente pianeggiante, eccezion fatta per la breve ascesa di Ludbreski Vinogradi (2,7 km al 4,6% di pendenza media), posta a 37 km dall’arrivo, che non ha scombussolato i piani delle squadre dei velocisti. Il tedesco si è così imposto in maniera brillante in volata, regolando l’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e il norvegese Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team). Phil Bauhaus, 27enne della Bahrain-Victorious, ha così conquistato la settima vittoria stagionale (spiccano due sigilli al Giro di Slovenia e uno al ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)ha vinto ladeldi, una frazione di 237 km con partenza da Osijek e arrivo a Varazdin. Il percorso era completamente pianeggiante, eccezion fatta per la breve ascesa di Ludbreski Vinogradi (2,7 km al 4,6% di pendenza media), posta a 37 km dall’arrivo, che non ha scombussolato i piani delle squadre dei velocisti. Il tedesco si è così imposto in maniera brillante in, regolando l’olandese Olav(Jumbo-Visma) e il norvegese Kristoffer(Uno-X Pro Cycling Team)., 27enne della Bahrain-Victorious, ha così conquistato la settima vittoria stagionale (spiccano due sigilli aldi Slovenia e uno al ...

