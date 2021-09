Giro dell’Emilia 2021 | data | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) Manca sempre meno al. La gara che prevede il classico arrivo sul San Luca, infatti, andrà in scena sabato 2 ottobre. Al via sono attesi tantissimi grandi corridori, ma sono tre i nomi che spiccano, vale a dire il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, il re della Vuelta Primoz Roglic, il quale qua si è già imposto nel 2019, e l’enfant prodige fiammingo Remco Evenepoel. Con tre fuoriclasse del genere al via, dalè lecito attendersi grande spettacolo. Il tracciato, infatti, come al solito è molto duro e i nomi di cui sopra potranno dinamitare la gara già da lontano. Nel finale, come sempre, si affronterà il circuito del San Luca, il quale non dà a i corridori un attimo per respirare. I corridori partiranno alle ore 11.30 e la gara verrà trasmessa in diretta TV ...