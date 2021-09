Freddie Highmore conferma: "Mi sono sposato ma non salterò sul divano come Tom Cruise" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Freddie Highmore di The Good Doctor si è sposato e, nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, ha strizzato l'occhio a Tom Cruise con un riferimento ad un memorabile momento televisivo. Freddie Highmore de La fabbrica di cioccolato e di The Good Doctor si è sposato! Nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, l'attore non si è limitato a confermare la notizia ma ha anche strizzato l'occhiolino a Tom Cruise con un riferimento del tutto singolare. In occasione della sua partecipazione allo show, Freddie Highmore ha dichiarato: "Sì, questa che porto è una fede nuziale, mi sono sposato. Mi fa ridere tanto il fatto che, ogni volta che la gente mi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)di The Good Doctor si èe, nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, ha strizzato l'occhio a Tomcon un riferimento ad un memorabile momento televisivo.de La fabbrica di cioccolato e di The Good Doctor si è! Nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, l'attore non si è limitato are la notizia ma ha anche strizzato l'occhiolino a Tomcon un riferimento del tutto singolare. In occasione della sua partecipazione allo show,ha dichiarato: "Sì, questa che porto è una fede nuziale, mi. Mi fa ridere tanto il fatto che, ogni volta che la gente mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Freddie Highmore The Good Doctor 5 01: 'Shaun affronterà un grande ostacolo': le anticipazioni Il Medical Drama con Freddie Highmore , dopo la consueta pausa estiva, proporrà infatti il primo episodio che si intitolerà 'New Beginnings'. A poche ore dal debutto, TvLine ha intercettato lo ...

The Good Doctor: un personaggio importante potrebbe tornare In un'intervista di TVLine , Shore ha risposto a una domanda di un fan riguardo alla presenza di Claire al matrimonio tra Shaun Murphy (Freddie Highmore) e Lea Dilallo (Paige Spara). La stagione 4 si ...

Freddie Highmore di The Good Doctor si è sposato TVSerial.it Freddie Highmore conferma: "Mi sono sposato ma non salterò sul divano come Tom Cruise" Freddie Highmore di The Good Doctor si è sposato e, nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, ha strizzato l'occhio a Tom Cruise con un riferimento ad un memorabile momento televisivo.

Freddie Highmore di The Good Doctor si è sposato Freddie Highmore, conosciuto per il ruolo di Shaun Murphy in The Good Doctor e di Norman in Bates Motel, si è sposato!

