Fedez confessa il suo terribile passato con le droghe

(Di martedì 28 settembre 2021)racconta il suoe shocka tutti con le sue parole; le rivelazioni del rapper che fanno discutere. Confessione shock del rapper (foto: Jacopo Raule/Getty Images).finisce di nuovo al centro delle polemiche. Il rapper milanese, anno dopo anno, ha sempre fatto più scalpore per il suo impegno nel sociale, molto spesso affiancato dalla moglie chiara Ferragni. Emblema delle sue “lotte” il discorso al Concertone del 1 maggio, dove ha attaccato direttamente diversi politici scatenando l’ira della Lega e di Matteo Salvini; questa volta però, la polemica vede al centro della scena una confessione del rapper sul suoe le dichiarazioni shock sul suo: è polemica Sempre schietto e diretto, il rapper non si è mai nascosto e ci ha sempre ...

Advertising

RicciLorenzo : @Fedez Confessa piuttosto quanto minchia facessero male #proud - lovneer93 : @Fedez fede confessa lo hai chiamato liam -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez confessa

... 'Credo che sarà l'ultima foto faccio con lei -- perchè era evidentemente scocciata'. I Ferragnez da Versace 'Spero ci sia da bere', dice, perfetto nel suo stile Versace, a un ..."Sono sincera -Arisa - quando mi esibisco vado in mezzo alla gente, la bacio e la ... Per Arisa ha fatto bene ad intervenireperché "in questo momento ha un grande potere divulgativo e ...Chissà se le sue figuracce faranno parte della serie tv i Ferragnez, che partirà a dicembre su Amazon prime. Ma di certo Fedez, che si è improvvisato inviato speciale per il ...Tanti i siparietti immortalati da Fedez e Chiara attraverso le Stories su Instagram. "Sei contento di essere qui?", domanda un giornalista all'ingresso. "Sono contento e spero ci sia da bere", rispond ...