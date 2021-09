Estrazione Million Day di oggi | 28 settembre 2021 | i numeri vincenti di martedì

(Di martedì 28 settembre 2021)Day28: iin diretta live28, alle ore 19 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quella di28 ...

Advertising

leggoit : Million Day, estrazione di martedì 28 settembre 2021: i cinque numeri vincenti - zazoomblog : Million Day lunedì 27 settembre 2021: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - #Million #lunedì #settembre #2021: - italiaserait : Million Day lunedì 27 settembre 2021: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - cronaca_news : Million Day estrazione oggi lunedì 27 settembre 2021: numeri e combinazione vincente Million Day di oggi… - zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi 27 settembre 2021: i numeri vincenti di lunedì - #Estrazione #Million #settembre #2… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

Day: come partecipare alle estrazioni I iocatori che prendono parte ai concorsi delDay numerosi modi sia per effettuare le loro giocate che evnetualmente per riscuotere le vincite ...Intanto oggi, martedì 28 settembre, avverranno anche le estrazioni delday , e, come sempre, anche quelle del Superenalotto . Estrazioni Lotto: il glossario Il sito de Il gioco del Lotto , ...Il mese di settembre 2021 si dirige verso la fine in comagnia della sestina vincente del SuperEnalotto. Scopri i numeri estratti oggi martedì 28 settembre 2021 dopo l'estrazione delle ore 20:00.Million Day, di seguito i 5 numeri estratti relativi a martedì 28 settembre. Il gioco a premi mette in palio un massimo di 1 milione di euro.