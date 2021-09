Covid oggi India, 18.795 contagi: dato più basso da oltre 6 mesi (Di martedì 28 settembre 2021) In India sono 18.795 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, il numero più basso di contagi da 201 giorni. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, aggiornando a 33.697.581 il totale dei casi diagnosticati dall’inizio della pandemia. Sono invece 179 le persone decedute per complicanze riconducibili al Covid-19 nell’ultima giornata, dato minimo da marzo. Sale a 447.373, secondo dati ufficiali, le vittime per coronavirus in India. Il Kerala resta lo stato Indiano maggiormente colpito dalla pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) Insono 18.795 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, il numero piùdida 201 giorni. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, aggiornando a 33.697.581 il totale dei casi diagnosticati dall’inizio della pandemia. Sono invece 179 le persone decedute per complicanze riconducibili al-19 nell’ultima giornata,minimo da marzo. Sale a 447.373, secondo dati ufficiali, le vittime per coronavirus in. Il Kerala resta lo statono maggiormente colpito dalla pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

