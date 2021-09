Cannavaro lascia il Ghuangzou: rescissione ufficiale (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo cinque anni totali tra il 2014 e il 2021 finisce l'avventura di Fabio Cannavaro come allenatore del Guangzhou in Cina. Ad annunciarlo è lo stesso club cinese: "Dopo una trattativa amichevole, il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo cinque anni totali tra il 2014 e il 2021 finisce l'avventura di Fabiocome allenatore del Guangzhou in Cina. Ad annunciarlo è lo stesso club cinese: "Dopo una trattativa amichevole, il ...

Advertising

sportli26181512 : #Cannavaro lascia il Ghuangzou: rescissione ufficiale: L'ex difensore lascia la Cina e spiega il perché. Sul… - roxgiuse : @pisto_gol Skriniar lascia sempre qualche metro se non riesce ad anticipare. Il motivo semplicissimo è che ha paura… - Bri_Fitz_ : @AntonioMileo Deligt sarà il Cannavaro che lascia Napoli per andare a Parma. - DanteVerga : RT @callio47: Zhang può vendere l’Inter.Pechino avverte: bufera in arrivo. Le banche cercano di calmare gli investitori. Il titolo cade anc… - MondoNapoli : UFFICIALE - Guangzhou, rescinde Fabio Cannavaro: l'ex capitano azzurro lascia la Cina - -