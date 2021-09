Amici | Garrison e altri ex Prof in un nuovo programma di Rai2 | i dettagli

Leggi su dilei

(Di martedì 28 settembre 2021)Rochelle, Maura Paparo, Fioretta Mari e Grazia Di Michele. Questi i nomi degli exdidi Maria De Filippi che sono stati chiamati a riunirsi in un, Performer Italian Cup, format dal titolo provvisorio atteso su. L’intento è quello di mettere in competizione i migliori atleti italiani vincitori del campionato delle arti sceniche. Stando a quanto ha riportato TvBlog, ilbrand content della VS Production sarebbe organizzato dalla C.S.A.In. e gestito da FIPASS. I contenuti potrebbero essere tutti dedicati alle sfide tra cantanti ballerini, attori e performer, comprese le arti circensi e acrobatiche. Chiaramente, per giudicarli ci sarà bisogno di una giuria già individuata in Maura Paparo per la danza, Fioretta Mari per la ...