Zaniolo come Simeone | il gesto scandalizza il web VIDEO

Al termine di Lazio-Roma, Nicolò Zaniolo ha fatto un gestaccio che ha ricordato uno fatto da Simeone. Il web non credeva a quanto accaduto. Nicolò Zaniolo (GettyImages)Il derby della capitale è stato, dall'inizio alla fine, incandescente. Due squadre che volevano regalare una soddisfazione ai propri tifosi dato il periodo abbastanza altalenante. Nella storia, questo specifico derby è sempre stato molto sentito nell'ambiente romano e i giocatori danno tutto. Uno dei protagonisti è stato Nicolò Zaniolo che ha trascinato la Roma verso la rimonta. Cosa che, purtroppo per i romanisti, non è bastata. Infatti la partita è finita con il risultato di 3 a 2 per la Lazio di Maurizio Sarri. Un match in cui c'è stato di tutto, dall'agonismo alle polemiche arbitrali con alcuni protagonisti che hanno dato più del ...

