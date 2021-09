Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2021 ore 11:30 (Di lunedì 27 settembre 2021) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2021 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; Viabilità RIPRISTINATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESIDUANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; È INVECE INTENSO IL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA Roma-TARQUINIA NEL TRATTO COMPRESO TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER LA NETTUNENSE E APRILIA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021)DEL 27 SETTEMBREORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE, AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA;RIPRISTINATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE RESIDUANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; È INVECE INTENSO IL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA-TARQUINIA NEL TRATTO COMPRESO TRA SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER LA NETTUNENSE E APRILIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma METEO - ROMA nel mirino di un pericoloso sistema TEMPORALESCO in atto nel LAZIO, le località coinvolte Temporali in atto sul Lazio, nel mirino anche Roma - Centro Meteo Italiano Condizioni meteo in Italia Salve cari lettori del Centro Meteo ... che stanno causando alcune problematiche alla viabilità ed ...

