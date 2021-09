Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice è in dolce attesa: “È successo qualcosa di magico!” (Di lunedì 27 settembre 2021) dolce notizia per un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Marianna Acierno diventerà mamma, lo ha annunciato lei stessa con un reel su Instagram. La ragazza partecipò al dating show di Canale 5 nel 2018 per corteggiare il tronista Paolo Crivellin e arrivo fino alla scelta finale. Infatti, Paolo uscì dal programma insieme ad Angela Caloisi. Marianna oggi è lavora per QVC ed e fidanzata con Andrea D’Angelo, giovane imprenditore nel settore della ristorazione. I due sono una coppia da due anni e sono andati a convivere dopo un anno. La Acierno ha dedicato il post al suo compagno e alla fine ha svelato di aspettare una bambina. Nel video ci sono molte foto della coppia e anche il test di gravidanza ed infine l’ecografia. Inoltre, ha svelato che complice della lieta notizia è stata la vacanza a ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 settembre 2021)notizia perdi: Marianna Acierno diventerà mamma, lo ha annunciato lei stessa con un reel su Instagram. La ragazza partecipò al dating show di Canale 5 nel 2018 per corteggiare il tronista Paolo Crivellin e arrivo fino alla scelta finale. Infatti, Paolo uscì dal programma insieme ad Angela Caloisi. Marianna oggi è lavora per QVC ed e fidanzata con Andrea D’Angelo, giovane imprenditore nel settore della ristorazione. I due sono una coppia da due anni e sono andati a convivere dopo un anno. La Acierno ha dedicato il post al suo compagno e alla fine ha svelato di aspettare una bambina. Nel video ci sono molte foto della coppia e anche il test di gravidanza ed infine l’ecografia. Inoltre, ha svelato che complice della lieta notizia è stata la vacanza a ...

