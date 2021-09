Trading online: broker, strategie e consigli utili per investire nel post Covid (Di martedì 28 settembre 2021) Il mondo del Trading online sta vivendo una vera e propria “età dell’oro”, complice anche la spinta delle dinamiche innescate dalla pandemia da Covid 19. Il 2020 è stato infatti definito dagli esperti del settore come l’anno “record” per il Trading online, grazie al nettissimo incremento di persone che hanno deciso di fare ricorso a questa forma di investimento. Questo trend è poi proseguito ampiamente anche nel 2021, come evidenziato già dai primi numeri del settore. Ad attrarre un numero sempre crescente di persone è la possibilità di operare in questo ambito d’investimento in totale autonomia, direttamente dal proprio pc o dal proprio smartphone. A questo fattore si unisce poi anche una maggiore tendenza al risparmio degli italiani nell’ultimo biennio, anche a causa della limitazione agli ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) Il mondo delsta vivendo una vera e propria “età dell’oro”, complice anche la spinta delle dinamiche innescate dalla pandemia da19. Il 2020 è stato infatti definito dagli esperti del settore come l’anno “record” per il, grazie al nettissimo incremento di persone che hanno deciso di fare ricorso a questa forma di investimento. Questo trend è poi proseguito ampiamente anche nel 2021, come evidenziato già dai primi numeri del settore. Ad attrarre un numero sempre crescente di persone è la possibilità di operare in questo ambito d’investimento in totale autonomia, direttamente dal proprio pc o dal proprio smartphone. A questo fattore si unisce poi anche una maggiore tendenza al risparmio degli italiani nell’ultimo biennio, anche a causa della limitazione agli ...

