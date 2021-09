Advertising

orizzontescuola : Supplenze, obbligato ad accettare sostegno anche se cattedra posto comune è ancora scoperta -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze obbligato

Scuola & Concorsi

60/2020 che ha istituito le graduatorie per le(GPS) prevedendo che il candidato ... Il Ministero hai precari a svolgere un lavoro immane, svolto spesso di notte (data la ...7 comma 4 del Regolamento delle: "Per ragioni di continuità didattica, ove al primo ... Il docente che nel giorno di indizione di uno sciopero ha il giorno libero non può esserea ...Uso della mascherina in classe: cosa cambia e potrebbe cambiare con il decreto Green Pass approvato in Senato.In realtà la richiesta è stata presentata, spiega Monaca, “Ma pare la forma non sia corretta, la farò scrivere dall’avvocato così sarà sicuramente più chiara”. La dirigente scolastica, Graziella Venti ...