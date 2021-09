Startup: crowdfunding per MeetMyPet, 1° social network dedicato a cani, gatti e proprietari (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - Un progetto che nasce da un'esigenza specifica della fondatrice, che cercava un modo veloce ed efficace per far socializzare il suo bouledogue francese con i suoi simili e magari trovargli anche una compagna, dal momento che trascorreva diverse ore della giornata da solo. Tina avrebbe voluto affidarsi a veterinari e allevatori, ma, a causa della mancanza di tempo e di strumenti dedicati, l'impresa risultava complicata. Così l'idea di creare un'app che facesse tutto quello che mancava. Oggi Mmp è un luogo d'incontro per permettere ai possessori di cani e gatti di conoscere altri proprietari al fine di far incontrare i propri animali, condividere foto, video e immagini, mettere like e parlare direttamente tramite chat con altre persone che hanno la stessa passione. A soli pochi mesi dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Labitalia) - Un progetto che nasce da un'esigenza specifica della fondatrice, che cercava un modo veloce ed efficace per farizzare il suo bouledogue francese con i suoi simili e magari trovargli anche una compagna, dal momento che trascorreva diverse ore della giornata da solo. Tina avrebbe voluto affidarsi a veterinari e allevatori, ma, a causa della mancanza di tempo e di strumenti dedicati, l'impresa risultava complicata. Così l'idea di creare un'app che facesse tutto quello che mancava. Oggi Mmp è un luogo d'incontro per permettere ai possessori didi conoscere altrial fine di far incontrare i propri animali, condividere foto, video e immagini, mettere like e parlare direttamente tramite chat con altre persone che hanno la stessa passione. A soli pochi mesi dal ...

