"Non è leale". Giorgetti fa saltare i nervi ai salviniani (Di lunedì 27 settembre 2021) “Giorgetti è venuto a Torino un giorno per metterci il cappello, per avvalorare la narrazione giornalistica che il Nord sta con lui e i governatori e non con Salvini…”. Dal Piemonte alla Lombardia fino alla Liguria e persino al Friuli, fatto salvo forse il Veneto di Zaia, l’ala salviniana della Lega ribolle di rabbia. Si sente maggioranza, e non può dirlo, stretta tra la marziale consegna del silenzio che il Capitano ha imposto al partito e l’intervista che il numero due ha concesso alla “Stampa”. Deflagrante sulle comunali: a Roma lodi per Calenda che al ballottaggio con Gualtieri potrebbe vincere, Michetti considerato perdente praticamente con tutti (solo la Raggi non è menzionata), era meglio Bertolaso; su Milano Sala potrebbe farcela al primo turno. Dichiarazioni che provocano una scia di sgomento. “Ha rivelato il segreto di Pulcinella – si mastica amaro negli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) “è venuto a Torino un giorno per metterci il cappello, per avvalorare la narrazione giornalistica che il Nord sta con lui e i governatori e non con Salvini…”. Dal Piemonte alla Lombardia fino alla Liguria e persino al Friuli, fatto salvo forse il Veneto di Zaia, l’ala salviniana della Lega ribolle di rabbia. Si sente maggioranza, e non può dirlo, stretta tra la marziale consegna del silenzio che il Capitano ha imposto al partito e l’intervista che il numero due ha concesso alla “Stampa”. Deflagrante sulle comunali: a Roma lodi per Calenda che al ballottaggio con Gualtieri potrebbe vincere, Michetti considerato perdente praticamente con tutti (solo la Raggi non è menzionata), era meglio Bertolaso; su Milano Sala potrebbe farcela al primo turno. Dichiarazioni che provocano una scia di sgomento. “Ha rivelato il segreto di Pulcinella – si mastica amaro negli ...

