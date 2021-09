No green pass tentano blocco autostrada a Pisa, fermati da digos e Stradale (Di lunedì 27 settembre 2021) Pisa, 27 settembre 2021 - Un gruppo di no green pass ha tentato di bloccare l'autostrada A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord con le auto. Sono stati però intercettati e bloccati da digos e polizia ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 settembre 2021), 27 settembre 2021 - Un gruppo di noha tentato di bloccare l'A12 traCentro eNord con le auto. Sono stati però intercettati e bloccati dae polizia ...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - borghi_claudio : Se dire no al green pass per il lavoro è come andare contromano in autostrada attenti quando passate la frontiera p… - valterafrica : RT @noitre32: Nei Paesi dove NON c'è il green pass, sono tutti morti? Nei tg non ci fanno più sapere niente, sono preoccupata ???????? - iq_196 : RT @DavidPuente: 13/ Ah, è il profilo Facebook della vice questore della Polizia a Roma. A proposito, è intervenuta sul palco della manife… -