News Uomini e donne, Ida Platano dubita di Marcello Messina: la dama lascia il programma? (Di lunedì 27 settembre 2021) Aria di crisi a Uomini e donne per Marcello Messina e Ida Platano. Una volta chiamati al centro studio dalla conduttrice Maria De Filippi, i due protagonisti del trono over hanno avuto modo di confrontarsi sull'ultima serata vissuta insieme, segnata da un crollo fisico di Marcello, che è finito per addormentarsi di botto dinanzi ad un'Ida rimasta del tutto spiazzata dal cavaliere. In puntata l'ex di Riccardo Guarnieri ha quindi chiarito a Messina di voler mettere in discussione il loro rapporto proprio per via dell'epilogo della loro ultima serata. Il che ha suscitato dei risentimenti nel cavaliere tanto da concludere il confronto con Ida tra rabbia, occhi lacrime agli occhi e una voce rotta dal pianto, il che ha scatenato tra le reazioni più disparate dentro e fuori ...

