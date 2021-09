Myanmar | attacchi aerei e Internet interrotto

(Di lunedì 27 settembre 2021) Crescono le tensioni in. Secondo i media locali, l’esercito delha lanciatodopo gli scontri tra l’esercito e l’opposizione nella regione di Sagaing. I media riportano anche che in diverse regioni le linee telefoniche esono state interrotte.: la giunta militare lancia? Secondo i media locali, l’esercito

Ilè in subbuglio da quando il governo di Aung San Suu Kyi è stato spodestato dai militari a febbraio, scatenando una rivolta nazionale che la giunta ha cercato di reprimere. Gli...La gente è in fuga. Lo Stato prevalentemente cristiano del Chin neloccidentale ha visto un aumento del numero di sfollati interni (IDP) e rifugiati con l'...case per paura di ulteriori...Crescono le tensioni in Myanmar. Secondo i media locali, l’esercito del Myanmar ha lanciato attacchi aerei e interotto Internet.Secondo le Nazioni Unite, il Myanmar rischia lo sviluppo di una dolorosa guerra civile mentre cresce il livello di insofferenza nella popolazione nei confronti della giunta militare che con un colpo d ...