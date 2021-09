Mourinho, tra arbitri e rumore dei nemici: si torna alle origini? (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Mourinho 2.0 calmo e lontano dalle polemiche sembra già essere arrivato al capolinea. Cosa dobbiamo aspettarci ora? In poco meno di una settimana siamo passati dal Mourinho 2.0, lontano da ogni polemica sopratutto arbitrale, al vecchio e caro Mou pronto a tutto pur di difendere i suoi ragazzi da presunte decisioni ingiuste capitategli contro l’Udinese e nel derby perso di ieri pomeriggio. In poco più di un mese di conferenze stampe, il ritorno in pompa magna dello Special One è sembrato fin troppo low profile rispetto a quanto pronosticato sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi. Questi ultimi ancora abbagliati da quel condottiero che gli aveva negato due scudetti quando ancora allenava l’Inter. Il Mou rilassato e aperto al dialogo anche con la classe arbitrale di appena una settimana fa, ha lasciato il ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) Il2.0 calmo e lontano dpolemiche sembra già essere arrivato al capolinea. Cosa dobbiamo aspettarci ora? In poco meno di una settimana siamo passati dal2.0, lontano da ogni polemica sopratutto arbitrale, al vecchio e caro Mou pronto a tutto pur di difendere i suoi ragazzi da presunte decisioni ingiuste capitategli contro l’Udinese e nel derby perso di ieri pomeriggio. In poco più di un mese di conferenze stampe, il ritorno in pompa magna dello Special One è sembrato fin troppo low profile rispetto a quanto pronosticato sia dagli addetti ai lavori che dai tifosi. Questi ultimi ancora abbagliati da quel condottiero che gli aveva negato due scudetti quando ancoranava l’Inter. Il Mou rilassato e aperto al dialogo anche con la classe arbitrale di appena una settimana fa, ha lasciato il ...

