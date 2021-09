Mourinho chiedeva calma | la Lazio ne ha avuta di più

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si dice che il derby a Roma “duri tutto l’anno”, come se la sua idea fosse incrostata sulle sedie di plastica dei bar, e da lì, come una muffa tossica, finisca per abitare i pensieri e le voci di chi ci si siede. È una di quelle riflessioni iperboliche con cui si vuole sottolineare l’importanza simbolica e psichica della partita, ma che a volte finisce per sminuirla. Se la città è presa in un derby che scorre eternamente tra le strade, come fare a rivestire della giusta gravità il singolo derby che si gioca in un singolo giorno, e cioè la partita in sé? Se il derby dura tutto l’anno, questo derby – i contorni dei suoi significati – è cominciato in un momento preciso. Il 9 giugno laannuncia Maurizio Sarri come nuovo allenatore, al termine di una trattativa faticosa e seguita con preoccupazione ed emoji di sigarette dai suoi tifosi, ancora scossi dal ...