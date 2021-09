“Lo voglio, ho deciso”. Gabriel Garko confessa: per lui è iniziato un nuovo capitolo (Di lunedì 27 settembre 2021) Gabriel Garko è uno degli attori più amati nel panorama italiano ed è balzato agli onori della cronaca nel recente passato grazie al ‘Grande Fratello Vip’. Durante la scorsa edizione del reality show di Alfonso Signorini, aveva deciso di recarsi nella Casa più spiata d’Italia per parlare con Rosalinda Cannavò, con la quale pareva ci fosse stata una relazione sentimentale. E in quella occasione aveva rivelato a tutto il pubblico della trasmissione di Canale 5 di essere omosessuale. Un coming out a tutti gli effetti. Nei mesi scorsi è uscita fuori una notizia importante su di lui sotto l’aspetto sentimentale. Sembra che Gabriel Garko stia subendo il fascino di un collega più giovane, tale Ivan Gray. In realtà, la segnalazione è arrivata non soltanto al settimanale ‘Novella 2000’, ma anche a parecchi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)è uno degli attori più amati nel panorama italiano ed è balzato agli onori della cronaca nel recente passato grazie al ‘Grande Fratello Vip’. Durante la scorsa edizione del reality show di Alfonso Signorini, avevadi recarsi nella Casa più spiata d’Italia per parlare con Rosalinda Cannavò, con la quale pareva ci fosse stata una relazione sentimentale. E in quella occasione aveva rivelato a tutto il pubblico della trasmissione di Canale 5 di essere omosessuale. Un coming out a tutti gli effetti. Nei mesi scorsi è uscita fuori una notizia importante su di lui sotto l’aspetto sentimentale. Sembra chestia subendo il fascino di un collega più giovane, tale Ivan Gray. In realtà, la segnalazione è arrivata non soltanto al settimanale ‘Novella 2000’, ma anche a parecchi ...

