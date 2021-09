Lega, Salvini: "Da Morisi un errore che non ti aspetti ma conti su di me" (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Poi, però, gli allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi'. E' il commento di Matteo Salvini all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) 'Quando un amico sbaglia e commette unche non ti, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Poi, però, gli allunghi la mano per aiutarlo a rialzarsi'. E' il commento di Matteoall'...

Advertising

ItaliaViva : Sulla lega e i 49 milioni, sui decreti Salvini, Conte riesce a dire tutto e il contrario di tutto. @matteorenzi - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Lega, Salvini si presenta a Roma portandosi di nuovo Durigon sul palco. E l’ex sottosegretario riparla del parco Mu… - danglard0812 : RT @Lisaonthesofa: 'Il problema non è tanto che razzolano male. Il problema è che predicano!' #Morisi #Salvini #Lega - Devabole : RT @Moonlightshad1: #Morisi non deve chiedere scusa a #salvini, deve scusarsi con tutte le persone che ha offeso, infamato e diffamato quan… -