Lega. Luca Morisi, l'ex guru web indagato per droga: "Chiedo scusa, non ho commesso alcun reato" (Di lunedì 27 settembre 2021) "Ho rassegnato il 1°settembre le dimissioni dai miei ruoli all'interno della Lega- spiega-: è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro" Leggi su rainews (Di lunedì 27 settembre 2021) "Ho rassegnato il 1°settembre le dimissioni dai miei ruoli all'interno della- spiega-: è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro"

