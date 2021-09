(Di lunedì 27 settembre 2021) Idel Nucleo Radiomobile dihanno salvato unarimastainnel sottopasso di via del Triumvirato completamentea causa della pioggia incessante. L’mobilista, in preda al panico, non era riuscita a comunicare con precisione alla centrale operativa dove si trovasse. In poco tempo gli agenti hanno individuato l’in panne e hanno estratto illesa la 48enne, portandola in spalla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Intrappolata in auto nel sottopassaggio allagato: così i carabinieri di Bologna salvano una donna – Video - reteversilia : Sottopasso sott'acqua, salvata una donna intrappolata nell'auto -

Ultime Notizie dalla rete : Intrappolata auto

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anche La burla in diretta a Orietta Berti:nell'super - tecnologica Leggi Anche 'Scherzi a Parte' torna con Enrico Papi: 'Nessuno sconto e tanta allegria' A un incredulo Rocco ...Leggi Anche La burla in diretta a Orietta Berti:nell'super - tecnologica Leggi Anche Giulia Salemi vittima di 'Scherzi a parte': resta bloccata nella sauna Le sue preoccupazioni ...Domenica i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno estratto, illesa, una donna di 48 anni rimasta bloccata nella propria auto in panne, circondata dall' acqua a causa ...Ambulanze dirottate al Sant’Orsola. Problemi nei sottopassi: una donna bloccata in auto in via del Triumvirato salvata dai carabinieri. Alberi caduti e cantine invase dal fango. In Strada Maggiore cro ...