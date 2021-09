Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 28 settembre | Gloria in pensiero per Ezio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le anticipazioni de Il6, inerenti alla puntata che andrà in onda in prima visione su Rai 1 martedì 282021, rivelano che ci saranno dei grandi momenti di felicità per Stefania. Per, l’arrivo del padre di sua figlia, sarà motivo di grande tensione. Agnese, nel frattempo, verrà promossa come responsabile della sartoria. La signora Amato condividerà il suo bel traguardo con la sua famiglia. Ludovica sarà in difficoltà poiché Adelaide non vorrà per nessun motivo accettare le sue dimissioni, Vittorio invece sarà felice di poter accogliere Flora nella famiglia delcome nuova stilista. Scopriamo qualche anticipazione in più sul nuovo appuntamento. Il6, ...