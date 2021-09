Google festeggia il 23esimo compleanno 1998-2021 e si autocelebra con un doodle FOTO

Advertising

guruhitech1 : Google festeggia il suo 23° anniversario #Google #anniversario #compleanno #SergeyBrin #LarryPage - positanonews : Google festeggia i suoi 23 con il doodle tra le #news - Benzinga_Italia : ??Buon compleanno #Google: il colosso delle #ricerche festeggia i 23 anni con un #doodle a forma di #torta??????… - positanonews : #Copertina #CostumeSocietàCuriosità Google festeggia i suoi 23 con il doodle - Asgard_Hydra : Google festeggia il suo compleanno col 20% di sconto sui propri dispositivi -

Ultime Notizie dalla rete : Google festeggia

(aggiornamento di Davide Giancristofaro), BIG GIL 23ESIMO COMPLEANNO E SI PREPARA ALL'EVENTO MISTERIOSO...dedica il suo Doodle di oggi a se stesso. Compie infatti oggi 23 ...i suoi 23 con il doodle. Ogni giorno " ci sono miliardi di ricerche suin più di 150 lingue in tutto il mondo ", si legge sul blog di, e "dal suo primo server ...Oggi, 27 settembre, ricorre il 23° compleanno di Google, volto a ricordare quando, nel 1998, fu registrato il primo record di pagine indicizzate. Come tutti noi sappiamo, l'idea di ...Solo per oggi e solo per chi risiede in Italia, il suo store offre il 20 per cento di sconto su quasi tutti i prodotti. O meglio, è la data scelta da Google per festeggiare se stessa. Google, gli scon ...