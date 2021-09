Francia | Macron colpito da un uovo durante la visita a Lione | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente Emmanuelè statoda unla sua ultima. Ilmostra il momento in cui l'rimbalza senza rompersi sul colletto di. L'autore del gesto, un uomo in bermuda, è stato subito bloccato ed ammanettato. Il presidente ha poi commentato la vicenda, dicendo: "Se ha qualcosa da dirmi, venga pure". Guarda tutti i, il presidentericeve uno schiaffo da un anarchicoIl presidenteha ricevuto uno schiaffo da un uomola ..., omaggio a Chirac del PresidenteFuga Da Parigi Per ...