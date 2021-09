Elisa Cosetti, un tuffo nel futuro: «Vietato perdersi (in aria)» (Di lunedì 27 settembre 2021) «Io quasi quasi resto qui, vorrei che questo weekend non finisse mai». Elisa Cosetti è il ritratto della felicità: dalla spiaggetta di Polignano, risale verso il paese, mentre la gente urla il suo nome, le fa i complimenti, le chiede una foto. Si è appena conclusa la tappa conclusiva della Red Bull Cliff Diving World Series e lei – in qualità di wildcard – è ufficialmente la prima italiana nella storia competizione. «Mi hanno chiamata i miei amici per dirmi che sono sul TG1», scherza l’atleta triestina, che tre mesi fa ha dato la maturità. «Ho sacrificato la mia estate per allenarmi, posso dire che i miei sforzi sono stati ampiamente ripagati. Siamo andati oltre al sogno». Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) «Io quasi quasi resto qui, vorrei che questo weekend non finisse mai». Elisa Cosetti è il ritratto della felicità: dalla spiaggetta di Polignano, risale verso il paese, mentre la gente urla il suo nome, le fa i complimenti, le chiede una foto. Si è appena conclusa la tappa conclusiva della Red Bull Cliff Diving World Series e lei – in qualità di wildcard – è ufficialmente la prima italiana nella storia competizione. «Mi hanno chiamata i miei amici per dirmi che sono sul TG1», scherza l’atleta triestina, che tre mesi fa ha dato la maturità. «Ho sacrificato la mia estate per allenarmi, posso dire che i miei sforzi sono stati ampiamente ripagati. Siamo andati oltre al sogno».

