Elezioni in Germania: socialdemocratici in vantaggio (Di lunedì 27 settembre 2021) Berlino. Il conteggio ufficiale provvisorio della Commissione Elettorale Federale vede Spd al 25,7%, la Cdu/Csu al 24,1%, i Verdi al 14,8%, i liberali di Fdp all’11,5%, l’estrema destra AfD al 10,2% e la sinistra radicale Die Linke al 4,9%. I maggiori partiti tedeschi sono entrambi sotto il 30%. È la prima volta che accade nel Dopoguerra. Per l’Unione, formata da Cdu e Csu, è il peggior risultato di sempre. La federazione, sotto la guida di Angela Merkel, aveva vinto per quattro volte consecutive le Elezioni. Per i socialdemocratici della Spd è un successo parziale. Pur avendo ricevuto più voti, non hanno un mandato per governare. I Verdi hanno ottenuto il miglior risultato di sempre, ma quel 14,8% è quasi una delusione. La fine dell’era Merkel: la Germania davanti ad un bivio La mattina dopo le Elezioni il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Berlino. Il conteggio ufficiale provvisorio della Commissione Elettorale Federale vede Spd al 25,7%, la Cdu/Csu al 24,1%, i Verdi al 14,8%, i liberali di Fdp all’11,5%, l’estrema destra AfD al 10,2% e la sinistra radicale Die Linke al 4,9%. I maggiori partiti tedeschi sono entrambi sotto il 30%. È la prima volta che accade nel Dopoguerra. Per l’Unione, formata da Cdu e Csu, è il peggior risultato di sempre. La federazione, sotto la guida di Angela Merkel, aveva vinto per quattro volte consecutive le. Per idella Spd è un successo parziale. Pur avendo ricevuto più voti, non hanno un mandato per governare. I Verdi hanno ottenuto il miglior risultato di sempre, ma quel 14,8% è quasi una delusione. La fine dell’era Merkel: ladavanti ad un bivio La mattina dopo leil ...

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - zazoomblog : Elezioni in Germania: socialdemocratici in vantaggio - #Elezioni #Germania: - Profilo3Marco : RT @MT_Meli_: Di Maio sulle elezioni in Germania: “Di fatto, ancora una volta, è stato sconfitto il sovranismo”. Credo che si possa commen… -