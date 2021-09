Elezioni Bologna, il pranzo tra Santori e Prodi a meno di una settimana dal voto. C’era anche la portavoce della Sardine Jasmine Cristallo (Di lunedì 27 settembre 2021) Alla fine il giorno dell’incontro è arrivato e oggi il leader delle Sardine, Mattia Santori, candidato Pd per il consiglio comunale di Bologna, ha pranzato nell’appartamento in centro di Romano Prodi. Al termine della visita, una foto postata sui social dove entrambi sorridono. Fin dal debutto delle Sardine, nel novembre del 2019, durante la campagna per le regionali in Emilia-Romagna, è girata la voce che dietro il movimento ci fosse Prodi ma il pranzo – ha spiegato Santori – è nato anche per sfatare questa notizia. Si è trattato del loro primo incontro, assicura il candidato dem. “Oggi – sottolinea – ho imparato che il tempo è sempre galantuomo. E che la politica è sempre meglio di come ce la raccontiamo”. Non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Alla fine il giorno dell’incontro è arrivato e oggi il leader delle, Mattia, candidato Pd per il consiglio comunale di, ha pranzato nell’appartamento in centro di Romano. Al terminevisita, una foto postata sui social dove entrambi sorridono. Fin dal debutto delle, nel novembre del 2019, durante la campagna per le regionali in Emilia-Romagna, è girata la voce che dietro il movimento ci fossema il– ha spiegato– è natoper sfatare questa notizia. Si è trattato del loro primo incontro, assicura il candidato dem. “Oggi – sottolinea – ho imparato che il tempo è sempre galantuomo. E che la politica è sempre meglio di come ce la raccontiamo”. Non si ...

sbonaccini : Salvini dopo aver detto che avrebbe stravinto contro di me, di noi alle scorse elezioni regionali ha detto che vinc… - sandrogaggioli : Uno scritto di Conte sul Corriere, un commento di Letta sulle elezioni in Germania, Prodi che invita la Sardina...… - GiovyDean : Se io fossi di sinistra (e per fortuna non lo sono) mi girerebbero i coglioni nel vedere #Prodi che invita a pranzo… - PsiBologna : il 3-4 ottobre barra il simbolo PSI-Volt alle #elezioni amministrative di #Bologna. Per una Bologna che guardi ai… - GervasioHya : @Carlino_Bologna Si ora che ci sono le elezioni mandato la polizia poi una volta che Lepore sarà eletto tornerà com… -