Cosa succede ora dopo le elezioni in Germania

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si volta paginail ventennio Merkel. Conteggiati tutti i voti all’indomani dellefederali in, la Spd vince, con un piccolo margine, davanti al blocco Cdu/Csu. Secondo i risultati dell’ufficio elettorale federale, i socialdemocratici conquistano il 25,7% dei voti, risultato migliore da anni, mentre l’Unione si ferma al 24,1%, ai minimi storici, alla fine dell’era Merkel. I Verdi escono dal voto con uno storico 14,8% dei consensi, davanti alla Fdp, all’11,5%. L’Afd raccoglie il 10,3% delle preferenze, la Linke si ferma al 4,9%. La fine di un’era irripetibile. Fermezza, concretezza e sobrietà. Ha portato a vincere una Cdu che non l’ha neanche capita. Ha messo in evidenze la mediocrità di tanti uomini politici. #Merkel pic.twitter.com/4MmUEV4QBF — Marco Bentivogli (@BentivogliMarco) September 26, 2021 Il ...

Advertising

IlContiAndrea : Se al pubblico della domenica pomeriggio proponi una alternativa valida e forte cosa succede? #Amici21 19.53% #DomenicaIn 14.43-14.71% - ferrazza : Dimmi te se dovevo finire sui giornali per questo. - Inmestatvirtus : @musicmugger Stessa cosa succede a me con mio padre, ti capisco benissimo... Ho fatto la prima dose senza dirgli ni… - Massimo131261 : RT @annamaria_ff: Ecco cosa succede quando si ascoltano i pifferai magici. La Gran Bretagna sta vivendo una crisi economica senza precedent… - BBWIN1 : RT @annamaria_ff: Ecco cosa succede quando si ascoltano i pifferai magici. La Gran Bretagna sta vivendo una crisi economica senza precedent… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede

ekuonews.it

Ecco il Riassunto di: Anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 Puntata in onda Lunedì 27 settembre 2021 Katie non si fida di Quinn e lo dice a Eric ...Wuhan , si riparte da zero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avvierà una nuova indagine per capire se il Covid sia ' fuggito dal laboratorio di Wuhan ': per questo s arà nominato un nuovo team ..."Fendace": due super collezioni con scambio di ruoli. Fendi by Donatella Versace e Versace disegnata dallo stilista di Fendi Kim Jones ...set242021. Vaccini Covid, terza dose a oltre 18mila persone. Alcune Regioni, come la Liguria, stanno provvedendo ad aprire le prenotazioni, che potrebbero essere disponibili già oggi Nell'arco di due ...