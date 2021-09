Chiara Ugolini uccisa a 27 anni, si è impiccato in carcere Impellizzeri: il 38enne accusato dell'omicidio (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Si èina Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele, 38, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso, 27, nell'appartamento che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si è impiccato in carcere a Verona Emanuele Impellizzeri, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre sc… - MediasetTgcom24 : Omicidio di Chiara Ugolini, Impellizzeri si è impiccato in carcere a Verona #Verona - TgLa7 : Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele #Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accus… - bisagnino : Suicida in carcere il killer di Chiara Ugolini. Trovato morto prima dell'interrogatorio - bar_rubino : RT @glsiviero: Femminicidio di Chiara Ugolini, Emanuele Impellizzeri si è ucciso in carcere- -