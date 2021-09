Capello sul Napoli: "Non ha avuto partite difficili, le favorite sono altre" (Di lunedì 27 settembre 2021) Fabio Capello, a margine della seconda edizione di Inside the Sport a Coverciano, si è espresso sull'avvio di campionato. Queste le sue parole: "Il Napoli è certamente partito bene e ha dimostrato di essere squadra. Però, va detto, non ha avuto partite difficilissime. Sarà comunque molto difficile da battere, ho visto una convinzione importante. In questi anni è sempre stata tra le prime. La corsa, tuttavia, è ancora molto lunga: saranno fondamentali gli scontri diretti. L'Inter per me rimane ancora la favorita insieme alla Juventus, anche se i bianconeri hanno problemi in difesa. Spero che anche il Milan possa dire la sua: è una squadra frizzante, mi auguro che duri fino in fondo". Spazio poi per un'ultima considerazione sul prossimo impegno in Serie A del Napoli: "Contro la ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Fabio, a margine della seconda edizione di Inside the Sport a Coverciano, si è espresso sull'avvio di campionato. Queste le sue parole: "Ilè certamente partito bene e ha dimostrato di essere squadra. Però, va detto, non hassime. Sarà comunque molto difficile da battere, ho visto una convinzione importante. In questi anni è sempre stata tra le prime. La corsa, tuttavia, è ancora molto lunga: saranno fondamentali gli scontri diretti. L'Inter per me rimane ancora la favorita insieme alla Juventus, anche se i bianconeri hanno problemi in difesa. Spero che anche il Milan possa dire la sua: è una squadra frizzante, mi auguro che duri fino in fondo". Spazio poi per un'ultima considerazione sul prossimo impegno in Serie A del: "Contro la ...

