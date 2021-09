Auguri Jovanotti, 55 anni da eterno ragazzo (Di lunedì 27 settembre 2021) Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si appresta a spegnere 55 candeline. Segno zodiacale Bilancia (uguale: ricerca di pace e armonia), il cantautore toscano, marito (di Francesca) e papà (di Teresa) felice, festeggia il suo compleanno il 27 settembre e noi ci uniamo al coro di auguri! Con il suo fisico alto e snello, la pelle coperta da tatuaggi di ogni forma, stile e colore, la barba into the wild e la chioma riccia e incolta, Jovanotti sembra essere rimasto il ragazzo fortunato dei suoi inizi. Merito, soprattutto, di uno spirito ottimista e forever young, la migliore e più potente medicina contro l’invecchiamento (dentro e fuori). Buon compleanno Lorenzo Jovanotti! Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si appresta a spegnere 55 candeline. Segno zodiacale Bilancia (uguale: ricerca di pace e armonia), il cantautore toscano, marito (di Francesca) e papà (di Teresa) felice, festeggia il suo compleanno il 27 settembre e noi ci uniamo al coro di auguri! Con il suo fisico alto e snello, la pelle coperta da tatuaggi di ogni forma, stile e colore, la barba into the wild e la chioma riccia e incolta, Jovanotti sembra essere rimasto il ragazzo fortunato dei suoi inizi. Merito, soprattutto, di uno spirito ottimista e forever young, la migliore e più potente medicina contro l’invecchiamento (dentro e fuori). Buon compleanno Lorenzo Jovanotti!

Advertising

rtl1025 : Buon compleanno @lorenzojova , questi auguri sono Per Te! ???? #buoncompleanno #rtl1025 #Jovanotti - Bogusaw82030722 : RT @rtl1025: Buon compleanno @lorenzojova , questi auguri sono Per Te! ???? #buoncompleanno #rtl1025 #Jovanotti - FerraroCasa : Auguri @lorenzojova con una delle più belle canzoni di sempre ???? A Te - Jovanotti (con testo) - monaco1927 : RT @rtl1025: Buon compleanno @lorenzojova , questi auguri sono Per Te! ???? #buoncompleanno #rtl1025 #Jovanotti - Olimpia07522322 : #27settembre Auguri, Jovanotti! -