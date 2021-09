[ANDROID] Rilasciato Lemuroid v1.12.1 (Di lunedì 27 settembre 2021) Da una costola di Retrograde , ma passato a un progetto autonomo che integra LibretroDroid ,lo sviluppatore Swordfish90 ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di Lemuroid con la nuova versione 1.12.1.Lemuroid è un progetto di emulazione open source per ANDROID basato su Libretro. Il suo obiettivo principale è la facilità d’uso, una buona integrazione con ANDROID e un’ottima esperienza utente. Supporta ANDROID Tv,gamepad e tantissimi core di emulatori come Atari 2600,genesis e altri elencati qui sotto. Sistemi supportati: Atari 2600 (A26) ( stella ) Atari 7800 (A78) ( prosistema ) Atari Lynx (Lynx) ( pratico ) Nintendo (NES) ( fceumm ) Super Nintendo (SNES) ( snes9x ) Game Boy (GB) ( gambatte ) Game Boy Color (GBC) ( gambatte ) Game Boy Advance (GBA) ( mgba ) Sega ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 27 settembre 2021) Da una costola di Retrograde , ma passato a un progetto autonomo che integra LibretroDroid ,lo sviluppatore Swordfish90 haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 1.12.1.è un progetto di emulazione open source perbasato su Libretro. Il suo obiettivo principale è la facilità d’uso, una buona integrazione cone un’ottima esperienza utente. SupportaTv,gamepad e tantissimi core di emulatori come Atari 2600,genesis e altri elencati qui sotto. Sistemi supportati: Atari 2600 (A26) ( stella ) Atari 7800 (A78) ( prosistema ) Atari Lynx (Lynx) ( pratico ) Nintendo (NES) ( fceumm ) Super Nintendo (SNES) ( snes9x ) Game Boy (GB) ( gambatte ) Game Boy Color (GBC) ( gambatte ) Game Boy Advance (GBA) ( mgba ) Sega ...

Ultime Notizie dalla rete : ANDROID Rilasciato Pokemon Unite: l'ultima patch risolve i bug di Crustle e Lucario stato rilasciato un altro aggiornamento per Pokemon Unite, questa volta correggendo i bug relativi a due ... mentre arriverà su dispositivi mobile ( iOS e Android) dal 22 settembre. Tags bug Lucario e ...

Smartphone "pigliatutto": i rischi che sottovalutiamo Adesso la Apple ha rilasciato, per la versione 15 di iOS, una funzionalità per la patente di guida, ... Sono già in fase di rilascio diverse app da parte di Apple e Android che sono in grado di fare lo ...

Android 12 è pronto: il 4 ottobre è la data prescelta per l’aggiornamento Tech Meteoweek.com Microsoft Surface Duo, in arrivo Android 11 Poche ore dopo l'annuncio del Surface Duo 2, Microsoft ha comunicato che il Surface Duo riceverà l'aggiornamento ad Android 11 entro fine anno.

Arriva la beta di Android 11 per Asus ROG Phone II I possessori di ASUS ROG Phone II possono iscriversi al programma ASUS beta per provare Android 11 prima di chiunque altro. Il ROG Phone II ...

