Amministrative Torino | Conte | Ballottaggio? I cittadini non sono pacchi

Advertising

cristianovilla9 : RT @pbriziobello: A sei giorni dal voto delle #elezioni #amministrative, tutto sto nervosismo nel #PD, le chiacchiere di #Letta che chiede… - guttolo : @paolomaggioni Ottimo servizio sulle amministrative di Torino! - nassomanuela : Come andranno le amministrative nelle grandi città?Ho seguito un po’ la campagna di #Roma e #Torino, poco quella di… - PolicyMaker_mag : Da #Milano a #Roma passando per #Napoli, #Bologna e #Torino... tutto quello che c'è da sapere su #candidati e… - pbriziobello : A sei giorni dal voto delle #elezioni #amministrative, tutto sto nervosismo nel #PD, le chiacchiere di #Letta che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Torino

Adnkronos

Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo sul voto per il secondo turno a, dopo la chiusura a un'intesa con il Pd. 'Confidiamo di andare noi al ballottaggio e, se non ...E che è iniziato con lee il mancato apparentamento atra i pentastellati e il centrosinistra: "Il Pd ha fatto una scelta e se ne è assunto le responsabilità", ha dichiarato ..."I cittadini non sono dei pacchi postali che spostiamo da una parte all'altra in fase di ballottaggio". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo sul voto per il secondo turno a Tori ...Nessun candidato sindaco e consigliere e saltano le elezioni amministrative in sette Comuni. A quanto apprende l'Adnkronos, dai dati del Viminale, in sette Comuni non si andrà alle urne perché non son ...