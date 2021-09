Allarme zanzara giapponese in Italia: è più resistente della “tigre” e può trasmettere malattie mortali come la Dengue, la Chikungunya e la West Nile (Di lunedì 27 settembre 2021) È Allarme zanzara giapponese in Italia. Il temuto insetto, più resistente e aggressivo della già nota zanzara “tigre” è stato avvistato nel Nord-Est, in particolare in Friuli. Si nutre di sangue umano, punge anche durante le ore diurne e può trasmettere malattie potenzialmente mortali come la Dengue, la Chikungunya e la West Nile ma anche “la cefalea giapponese”. Non solo, ha anche una forte capacità adattiva, motivo per cui la sua presenza è stata riscontrata sia negli ambienti urbani che in quelli boschivi. Il timore degli esperti “è che dall’area orientale del Nord Italia si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Èin. Il temuto insetto, piùe aggressivogià nota” è stato avvistato nel Nord-Est, in particolare in Friuli. Si nutre di sangue umano, punge anche durante le ore diurne e puòpotenzialmentela, lae lama anche “la cefalea”. Non solo, ha anche una forte capacità adattiva, motivo per cui la sua presenza è stata riscontrata sia negli ambienti urbani che in quelli boschivi. Il timore degli esperti “è che dall’area orientale del Nordsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme zanzara La zanzara giapponese dilaga in Italia: più pericolosa della 'tigre', può trasmettere malattie come la Dengue e resiste al freddo La zanzara giapponese (Aedes japonicus japonicus) è stata scoperta da un entomologo austriaco, il ... L'ALLARME 70 morti in 7 giorni e scuole chiuse Seidel ha inviato alcune larve al Laboratorio di ...

Muore di malaria al Sant'Eugenio dopo un viaggio in Africa, 3 medici a giudizio ... nonostante la presenza di due segnali d'allarme: la temperatura molto alta, fuori dai livelli ...fattore che avrebbe dovuto allertare i medici sulla presenza nella paziente della puntura di una zanzara ...

