A processo Tiziano Renzi per Consip | un anno a Denis Verdini A giudizio anche Italo Bocchino

Advertising

Agenzia_Ansa : Nei confronti del padre dell'ex presidente del Consiglio, Matteo, l'accusa è di traffico di influenze illecito.… - SkyTG24 : Roma, inchiesta Consip: Tiziano Renzi a processo. Condannato Verdini - edavid57edavid : RT @sole24ore: Consip, condannato ad un anno Verdini. A?processo Tiziano Renzi - andfranchini : #Consip, a processo Tiziano #Renzi e condannato ad un anno #Verdini - Cronaca - ANSA - JackBalle4 : RT @marcolillo: Tiziano Renzi rinviato a giudizio con Romeo per traffico di influenze Consip. Non è una condanna e per altre accuse è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : processo Tiziano

di traffico di influenze illecite l'accusa per la qualeRenzi, padre dell'ex premier Matteo, andrà anell'ambito di uno dei filoni della maxinchiesta della Procura di Roma sul caso Consip. Lo ha deciso il gup Annalisa Marzano accogliendo ...Il gup ha poi rinviato a giudizioRenzi - padre dell'ex presidente del Consiglio e leader ... per lui ilprenderà il via il prossimo 16 novembre. Per lo stesso reato sono stati ...Il padre dell'ex premier dovrà rispondere di traffico di influenze illecite. Lo ha deciso il gup: in aula il 16 novembre ...Per l’ein plain aspettiamo con fiducia il dibattimento», commenta il difensore di Tiziano Renzi, Federico Bagattini. Per Renzi, che è stato prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un secondo e ...