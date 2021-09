Vincono Empoli | Sassuolo e Fiorentina

(Di domenica 26 settembre 2021) nelle partite pomeridiane della sesta giornata di serie A. L'batte 4-2 il Bologna, ilregola 1-0 la Salernitana, laespugna 1-0 Udine. Seconda vittoria consecutiva per l'di Andreazzoli: Bonifazi (autogol), Pinamonti e Bajrami rispondono alle reti di Barrow e Arnautovic, con Ricci che la chiude nel finale dopo un buon momento degli ospiti.I neroverdi deltornano alla vittoria grazie al gol di testa dell'attaccante azzurro, su cross di Boga. Tanta sfortuna per i granata, che sciupano diverse occasioni e restano ultimi, a 1 punto. Lavince 1-0 a Udine. Decisivo un rigore di Vlahovic nel primo tempo.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genoa-Hellas Verona 3-3, Juventus-Sampdoria 3-2, ...

Nella ripresa, al 54', l'allunga: l'arbitro assegna il rigore, dopo verifica del Var, per un contatto di Theate su Henderson, Nedim Bajrami non sbaglia dagli undici metri. È 3 - 1. Al 77' la ..., 26 settembre 2021 " È una sfida ricca di gol ed emozioni quella del Castellani, che alla fine vede l'uscirne da vincitore. I toscani4 - 2 grazie all'autogol di Bonifazi e alle reti di Pinamonti, Bajrami e Ricci , per i rossoblù a segno Barrow e Arnautovic con quest'ultimo che ha anche ...ROMA - Il derby di Roma non tradisce mai e anche questa volta ha regalato spettacolo. Il successo è andato alla Lazio di Maurizio Sarri che, al termine di una partita frizzante e ricca di capovolgimen ...