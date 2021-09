VIDEO Napoli-Cagliari 2-0, highlights, gol e sintesi: Osimhen e Insigne fanno volare gli azzurri (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli non si ferma davvero più e fornisce una nuova prova di forza, infilando la sesta vittoria consecutiva in Serie A. I partenopei proseguono il proprio percorso netto in campionato liquidando il Cagliari con un secco 2-0 nel match valido per la sesta giornata. I ragazzi di Luciano Spalletti si sono imposti di fronte al proprio pubblico allo Stadio Diego Armando Maradona e si sono così confermati in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio su Milan e quattro lunghezze sull’Inter: gli azzurri stanno offrendo un calcio davvero molto spumeggiante e convincente in tutti i fondamentali, la squadra campana sembra avere le carte in regola per battagliare per la conquista dello scudetto. I sardi, invece, restano al penultimo posto in graduatoria con appena due punti all’attivo incappano nel secondo ko di fila. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Ilnon si ferma davvero più e fornisce una nuova prova di forza, infilando la sesta vittoria consecutiva in Serie A. I partenopei proseguono il proprio percorso netto in campionato liquidando ilcon un secco 2-0 nel match valido per la sesta giornata. I ragazzi di Luciano Spalletti si sono imposti di fronte al proprio pubblico allo Stadio Diego Armando Maradona e si sono così confermati in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio su Milan e quattro lunghezze sull’Inter: glistanno offrendo un calcio davvero molto spumeggiante e convincente in tutti i fondamentali, la squadra campana sembra avere le carte in regola per battagliare per la conquista dello scudetto. I sardi, invece, restano al penultimo posto in graduatoria con appena due punti all’attivo incappano nel secondo ko di fila. Il ...

Advertising

ElenarussoTW : Faccio scorrere i miei ricordi, dal mio rifugio di #napoli - Corriere : Napoli, operatori ecologici filmati mentre spargono in strada: la video denuncia social - eziomauro : Napoli, l'operatore ecologico sparge i rifiuti per strada: le immagini dalle telecamere di sicurezza - naples___1926 : RT @DecibelBellini: Secondo alcuni studiosi il Napoli, seppur primo in classifica, non dovrebbe godere e gioire di questi momenti ma i gioc… - Giadaa2016 : Siamo primi...... Che Napoli..... #NapoliCagliari -