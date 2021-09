Serie A oggi: Napoli - Cagliari in diretta (Di domenica 26 settembre 2021) La Serie A torna in campo dopo gli anticipi del sabato che hanno decretato una nuova capolista. In attesa del Napoli , che giocherà stasera contro il Cagliari , in vetta c'è ora il Milan , davanti all'... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) LaA torna in campo dopo gli anticipi del sabato che hanno decretato una nuova capolista. In attesa del, che giocherà stasera contro il, in vetta c'è ora il Milan , davanti all'...

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A oggi: Napoli - Cagliari in diretta Serie A: risultati e classifica Nel pomeiggio hanno giocato Empoli - Bologna, Sassuolo - Salernitana e Udinese - Fiorentina. Ad Empoli pioggia di gol e il Bologna ne incassa 4: finisce 4 - 2 . Il ...

Calcio, ecco come è andata oggi ... Inter 14; Roma, Fiorentina 12; Atalanta, LAzio 11; Empoli 9; Juventus, Bologna 8; Torino, Sassuolo, Udinese 7; Verona, Sampdoria, Genoa 5; Spezia 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1 SERIE C ...

Serie A oggi: Napoli-Cagliari in diretta QUOTIDIANO NAZIONALE Il Derthona perde contro Treviso all’esordio Sconfitta all’esordio in Serie A per la Bertram Derthona che, al PalaFerraris, gioca alla pari con Treviso per tutto il primo tempo ...

Calcio, Serie A 2021-2022: derby della Capitale spettacolare, la Lazio si impone sulla Roma per 3-2 Una partita bellissima, accolta dal pubblico delle grandi occasioni (dopo tanto tempo). Diversi ribaltamenti di fronte, azioni pericolose da entrambi i lati e difese in sofferenza. Non è un match come ...

