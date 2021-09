Pallamano, Alì-Best Espresso Mestrino e Brixen Südtirol restano al comando della classifica (Di domenica 26 settembre 2021) Cala il sipario sulla terza giornata di sfide per quanto riguarda la Serie A femminile di Pallamano. Lo spettacolo non è mancato con sei interessanti partite che sorridono a Alì-Best Espresso Mestrino ed a Brixen Südtirol, leader in classifica a pari punti. Le prime due sfide hanno premiato l’AC Life Style Erice e la Cassa Rurale Pontinia. La prima ha vinto 27-23 sul Mezzocorona, mentre la seconda si è imposta per 28 a 21 sulle Guerriere Malo. Affermazione netta per la Jomi Salerno che ha sconfitto per 31 a 18 la Casalgrande Padana. Gli ultimi tre incontri di questo week-end hanno visto il successo del Brixen Südtirol che per 32 a 19 ha avuto la meglio su Cassano Magnago. Molto più combattuta la sfida tra Leno – Ariosto Ferrara che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Cala il sipario sulla terza giornata di sfide per quanto riguarda la Serie A femminile di. Lo spettacolo non è mancato con sei interessanti partite che sorridono a Alì-ed a, leader ina pari punti. Le prime due sfide hanno premiato l’AC Life Style Erice e la Cassa Rurale Pontinia. La prima ha vinto 27-23 sul Mezzocorona, mentre la seconda si è imposta per 28 a 21 sulle Guerriere Malo. Affermazione netta per la Jomi Salerno che ha sconfitto per 31 a 18 la Casalgrande Padana. Gli ultimi tre incontri di questo week-end hanno visto il successo delche per 32 a 19 ha avuto la meglio su Cassano Magnago. Molto più combattuta la sfida tra Leno – Ariosto Ferrara che ha ...

Advertising

Pall_Mestrino : Netta affermazione per le nostre ragazze in #SerieABeretta nel #derby contro la Pallamano Cellini. Top scorer Giova… - PrioreRoberto : RT @Pall_Mestrino: Dopo un'intensa settimana di lavoro analizzando cosa non ha funzionato a dovere lo scorso weekend, le gialloverdi si app… - checcobolla : RT @Pall_Mestrino: Dopo un'intensa settimana di lavoro analizzando cosa non ha funzionato a dovere lo scorso weekend, le gialloverdi si app… - Pall_Mestrino : Dopo un'intensa settimana di lavoro analizzando cosa non ha funzionato a dovere lo scorso weekend, le gialloverdi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Alì Successo esterno per la Pallamano Romagna che supera in maniera netta l'ostacolo del Campus Italia Due reti di Amaroli e il gol personale numero 6 di Martin Di Domenico mettono in archivio i primi 30' di gioco che si chiudono sul 23 - 12 per la Pallamano Romagna. E' la stessa ala faentina a ...

Rossi è super, Ferrara espugna Parma Laera RISULTATI 3GIORNATA Cologne vs San Vito Marano 28 - 28 Parma vs Giara Assicurazioni Ferrara 21 - 25 Arcom vs Secchia Rubiera 30 - 21 Pallamano Arcobaleno vs Molteno 26 - 30 Mezzocorona vs Torri ...

Ali' Best Espresso Mestrino VS AC Life Style Handball Erice : 28 – 28 - Tvio Trapani tvio Due reti di Amaroli e il gol personale numero 6 di Martin Di Domenico mettono in archivio i primi 30' di gioco che si chiudono sul 23 - 12 per laRomagna. E' la stessa ala faentina a ...Laera RISULTATI 3GIORNATA Cologne vs San Vito Marano 28 - 28 Parma vs Giara Assicurazioni Ferrara 21 - 25 Arcom vs Secchia Rubiera 30 - 21Arcobaleno vs Molteno 26 - 30 Mezzocorona vs Torri ...