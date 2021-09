Oleksandr Usyk | Campione del Mondo di spessore Joshua avrà la rivincita | slitta la sfida con Fury Il futuro dei massimi

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) Anthonyha perso per la seconda volta in carriera. Uno dei grandi volti del pugilato internazionale degli ultimi dieci anni è crollato al cospetto del titanico, capace così di laurearsidelWBA, WBO, IBF, IBO dei pesi. L’ucraino è riuscito nell’impresa di sconfiggere il britannico nella sua Londra, ammutolendo i 62.000 spettatori che hanno gremito gli spalti del Tottenham Hotspur Stadium. Il 34enne ha strappato le quattro cinture iridate ad AJ, emulando quanto fecero Evander Holyfield e David Haye in passato: salire sul trono dei pesidopo aver già trionfato tra ileggeri. Va infatti ricordato che il ribattezzato The Cat era ildelper tutte le ...