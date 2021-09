Mondiali ciclismo 2021, Wout van Aert: “Alaphilippe il più forte, le mie gambe non erano buone” (Di domenica 26 settembre 2021) Era il più atteso, il favoritissimo, davanti al pubblico di casa. Invece è arrivata un’altra delusione per Wout van Aert in questi Mondiali di ciclismo in Belgio: nella prova in linea vinta da Julian Alaphilippe il corridore della Jumbo-Visma non è andato oltre l’undicesima posizione. Le sue impressioni a caldo, riportate da Spaziociclismo: “Penso che sia stato un percorso molto esigente, sempre corso a tutta, sin dall’inizio. Alla fine Alaphilippe è stato il più forte, ha attaccato più volte ed è stato impossibile seguirlo, è stato davvero il più forte. Con gli altri c’è stata molta marcatura, ma io non avevo le gambe per fare un grande finale. Per questo ho detto a Jasper che non stavo molto bene e speravo che lui ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Era il più atteso, il favoritissimo, davanti al pubblico di casa. Invece è arrivata un’altra delusione pervanin questidiin Belgio: nella prova in linea vinta da Julianil corridore della Jumbo-Visma non è andato oltre l’undicesima posizione. Le sue impressioni a caldo, riportate da Spazio: “Penso che sia stato un percorso molto esigente, sempre corso a tutta, sin dall’inizio. Alla fineè stato il più, ha attaccato più volte ed è stato impossibile seguirlo, è stato davvero il più. Con gli altri c’è stata molta marcatura, ma io non avevo leper fare un grande finale. Per questo ho detto a Jasper che non stavo molto bene e speravo che lui ...

