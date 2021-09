LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 3, USA-Europa 13-6. Statunitensi implacabili (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:52 – Serve soltanto 1 punto e mezzo ai padroni di casa per alzare al cielo la Ryder Cup. DeChambeua, Morikawa e Johnson sono in vantaggio rispettivamente 3UP, 2UP e 2UP a poche buche dal termine dei rispettivi incontri. 21:49 – Manca il putt Hovland, che scivola a 2DOWN dopo la buca 13 contro Morikawa. Si concludono intanto altri due incontri, ed arrivano due punti pesantissimi per gli Stati Uniti. Cantlay piega Lowry, e Scheffler scuote l’ambiente con la clamorosa vittoria, peraltro mai in discussione, contro il numero uno del mondo Jon Rahm. USA13-Europa 6 21:44 – Stanno per arrivare due punti in rapida successione per gli Stati Uniti. Lowry ha alzato bandiera bianca nonostante i tentativi di rientro su un ottimo Cantlay, mentre Rahm oggi non ha fatto valere la legge del ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:52 – Serve soltanto 1 punto e mezzo ai padroni di casa per alzare al cielo laCup. DeChambeua, Morikawa e Johnson sono in vantaggio rispettivamente 3UP, 2UP e 2UP a poche buche dal termine dei rispettivi incontri. 21:49 – Manca il putt Hovland, che scivola a 2DOWN dopo la buca 13 contro Morikawa. Si concludono intanto altri due incontri, ed arrivano due punti pesantissimi per gli Stati Uniti. Cantlay piega Lowry, e Scheffler scuote l’ambiente con la clamorosa vittoria, peraltro mai in discussione, contro il numero uno del mondo Jon Rahm. USA13-6 21:44 – Stanno per arrivare due punti in rapida successione per gli Stati Uniti. Lowry ha alzato bandiera bianca nonostante i tentativi di rientro su un ottimo Cantlay, mentre Rahm oggi non ha fatto valere la legge del ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 terza e ultima giornata: RISULTATO e punteggio in DIRETTA - #Ryder #terza #ultima #giornata: - zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 terza e ultima giornata: RISULTATO e punteggio in DIRETTA - #Ryder #terza #ultima #giornata: - Zicutake : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 11-5, Lowry suona la carica europea nei fourball, ma non basta –… - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2 USA-Europa 9-3 equilibrio nei fourball - #Ryder #DIRETTA: #USA-Europa - zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 seconda giornata: risultati e punteggio in DIRETTA - #Ryder #seconda #giornata: #risultati… -